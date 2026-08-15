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Tutto su Curtis Jones: è chiara l'indicazione di Cristian Chivu, che dopo la partenza di Davide Frattesi vuole il centrocampista del Liverpool. Non sembra però bastare, secondo il Corriere dello Sport, l'addio del classe '99 per arrivarci: "Frattesi ha liberato il posto a centrocampo, ma non ha garantito le risorse sperate: dopo la necessità di ricalibrare l’operazione, in seguito agli intoppi emersi ieri mattina, 5 milioni per il prestito iniziale, invece di uno solo, con riscatto fissato a 10.

Così, per garantirsi maggiori certezze per il completamento della missione Jones, l’Inter potrebbe avere la necessità di raccogliere altre “munizioni”. Di qui, l’idea accolta favorevolmente di cedere Luis Henrique. Con la Roma, come noto, c’è già un tavolo aperto, per una valutazione complessiva del brasiliano attorno ai 30 milioni, bonus compresi.

Tuttavia, resta comunque da sciogliere il nodo della formula e, in ogni caso, il club giallorosso è al momento concentrato a completare il reparto offensivo. La Roma, dunque, potrebbe presto non restare l’unica interlocutrice per l’ex-Marsiglia. Dall’Inghilterra, infatti, si è registrato qualche movimento e in casa nerazzurra attendono presto nuovi aggiornamenti".