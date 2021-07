SM – Via Dalbert e Joao Mario, l’Inter brinda: “Ora c’è il tesoro per l’affondo a Dumfries”

Cessioni pure per accumulare un tesoretto da destinare al grande obiettivo per la fascia destra: Denzel Dumfries

Cessioni pure per accumulare un tesoretto da destinare al grande obiettivo per la fascia destra, il nome scelto per prendere il posto di Hakimi: Denzel Dumfries. L'Inter, come vi abbiamo riportato, sta per chiudere una doppia mossa in uscita: Dalbert, vicino al Trabzonspor in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro (ma il calciatore deve ancora dare l'ok definitivo), e Joao Mario, ormai a un passo dal Benfica.