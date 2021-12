Inter, vice-Perisic già a gennaio: “Kurzawa e Telles in lista. Ma spunta un nome nuovo a zero”

L'Inter sarebbe alla ricerca di un vice-Perisic già in vista della prossima sessione di mercato di gennaio

L'Inter sarebbe alla ricerca di un vice-Perisic (Dimarco visto come una valida pedina soprattutto come terzo di difesa) in vista della prossima sessione di mercato di gennaio. Lo sostiene Tuttomercatoweb.com, secondo cui i nerazzurri sarebbero sulle tracce di alcuni nomi, tra cui Kurzawa, Bernat e Telles:

"In vista di gennaio l'Inter è pronta a muoversi alla ricerca di un vice-Perisic che possa essere acquistato low cost ma che allo stesso tempo garantisca un'opzione in più per Simone Inzaghi. I nerazzurri stanno guardando con interesse agli esuberi del PSG, con Kurzawa e Diallo che figurano nella lista dei giocatori che in inverno potrebbero fare le valigie. Altra idea porta allo spagnolo Bernat mentre in estate si era riproposto anche l'ex Telles che si trova al Manchester United ma che potrebbe decidere di cambiare aria a gennaio".