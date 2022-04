Inter, sei giocatori in scadenza: due certi dell’addio, quattro potrebbero rimanere

Sono sei i giocatori con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, le possibili mosse del club nerazzurro

In casa Inter sono sei i giocatori con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Fra i giocatori in scadenza, come sottolinea Tuttosport, sono certi due addii, quelli di Aleksandar Kolarov e Matias Vecino. Secondo il quotidiano, gli altri quattro giocatori in scadenza, invece, potrebbero tutti rimanere, "anche se l'Inter vorrebbe rivedere gli ingaggi al ribasso, in particolare di due giocatori, ovvero Handanovic e Perisic".