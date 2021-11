Inter, non solo Kostic: nel mirino Bensebaini. L’algerino ha estimatori in Europa e costa…

L'Inter prepara il dopo Perisic e guarda con attenzione alla Bundesliga: individuate due alternative al croato

Lavori in corso sulla fascia mancina. L'Inter prepara il dopo Perisic e in pole c'è Filip Kostic. Il giocatore dell'Eintracht, da tempo nel mirino del club nerazzurro, è in pole per sostituire il croato che non è intenzionato a rinnovare il contratto. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’Inter esplora comunque altre soluzione da quella parte.