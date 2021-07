Telegraph – Inter, non solo l’Atletico: su Lautaro piomba l’Arsenal. Arteta…

Il club inglese ha messo nel mirino l'attaccante nerazzurro

Lukaku e Lautaro . Lautaro e Lukaku. Se dovessimo usare un linguaggio matematico, cambiando l'ordine degli addendi la somma non cambia. I due attaccanti hanno fatto la fortuna dell'Inter in questi due anni trascinando i nerazzurri al secondo posto e in finale di Europa League il primo anno. Nel secondo hanno fatto addirittura meglio vincendo lo scudetto. Se sulla permanenza di Big Rom non ci sono dubbi, diversa è la situazione del Toro.

Con i vecchi agenti il rinnovo sembrava cosa fatta, poi l'argentino ha deciso di affidarsi ad Alejandro Camano e si è dovuti ripartire da zero. Nel frattempo la pandemia ha investito i club e le cifre in ballo sono cambiate di conseguenza. Ecco perché su Lautaro è forte il pressing dell'Atletico Madrid con il Cholo Simeone grande estimatore dell'argentino. Ma oltre al club spagnolo, sul giocatore di Bahia Blanca è piombato l'Arsenal.

Secondo quanto riporta il Telegraph, i Gunners hanno sondato il terreno per Lautaro. Mikel Arteta è sul punto di spendere 50 milioni di sterline per il difensore del Brighton Ben White e ha messo in cima alla lista il nerazzurro per rinforzare l'attacco. Ma, come sottolinea il Telegraph, l'Inter è determinata a trattenere il 23enne attaccante ed è pronta a prolungare il contratto in scadenza nel 2023.