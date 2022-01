GdS – Inter, via de Vrij o Skriniar? “Non solo Bremer, altri 3 nomi. Con una marcatura stretta”

Non solo l'attacco: la prossima si preannuncia un'estate calda, in casa Inter, anche nel reparto difensivo

Non solo l'attacco: la prossima si preannuncia un'estate calda, in casa Inter , anche nel reparto difensivo. Perché, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, uno tra de Vrij e Skriniar, di fronte a offerte irrinunciabili, potrebbe anche lasciare Milano. A quel punto, si scatenerebbe la caccia al sostituto. Come noto, valutazioni approfondite sono state fatte su Bremer, ma non solo. Si legge:

"... Lo stesso mix di strategie si sta attuando per individuare a uno (o due) potenziali rinforzi in difesa, dove tutto dipenderà dalle offerte che potrebbero arrivare per De Vrij e Skriniar. Dovesse partire uno dei due titolari, logicamente a fronte di cifre irrinunciabili, l’Inter è pronta a pescare in un mazzo composto dal granata Bremer, dal laziale Luiz Felipe e dal tedesco Ginter. Inoltre, siccome il pensiero resta sempre rivolto anche ai giovani talenti in proiezione, prosegue la marcatura stretta nei confronti di Mattia Viti, 20enne centrale mancino dell’Empoli".