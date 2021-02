Inter, il primo ritorno 2021/22 è stato scelto: “Marotta e Ausilio in estate lo richiederanno”

Federico Dimarco sta convincendo tutti a suon di prestazioni: ecco perché l'Inter in estate tenterà di riportarlo ad Appiano

Federico Dimarco si sta prendendo con forza le luci della ribalta. A suon di ottime prestazioni, infatti, l'esterno del Verona sta convincendo tutti, compresa l'Inter, che può valutare seriamente un suo ritorno ad Appiano Gentile per la prossima stagione. Scrive infatti Tuttosport: "Il Verona lo ha ripreso a settembre in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, l’Inter vanta un contro-riscatto in suo favore di poco superiore: se a gennaio Perisic fosse partito, Marotta e Ausilio sarebbero andati subito dal Verona a chiederlo indietro. Ora lo faranno in estate, quando terminerà il contratto di Young: Dimarco, fra l'altro, essendo cresciuto nel vivaio nerazzurro riempirebbe una casella importante nella prossima lista Uefa".