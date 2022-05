Esposito riscattato? “L’Inter può rinunciare a 8mln d’incasso. Un milione al Basilea per…”

E' ancora tutto da definire il futuro di Sebastiano Esposito. L'attaccante è di proprietà dell'Inter ma attualmente in prestito al Basilea

"Per trattenere gli "intoccabili" e fare qualche acquisto servono però altri soldi. Quelli che potrebbe garantire il sacrificio di tre giovani attaccanti che hanno mercato. Il più caldo è Pinamonti, esploso a Empoli con 12 reti (il suo massimo in A era 5, con Genoa e Frosinone) e valutato non meno di 20 milioni. Poi c'è Esposito, classe 2002 che si sta facendo le ossa in prestito al Basilea. Il club svizzero potrà riscattarlo per 8 milioni, ma l'Inter ha l'opzione di rinunciare all'incasso pagando a sua volta un milione come premio di valorizzazione per poi ascoltare eventuali offerte. Il terzo gioiellino - ma ce ne sono altri, anche se meno pronti - è Satriano".