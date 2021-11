Inter, Onana ufficiale a febbraio: “Ecco lo stipendio. Ma per la porta c’è uno scenario nuovo”

L'acquisto di André Onana da parte dell'Inter è ormai cosa fatta. Tanto che, secondo la Gazzetta, l'affare sarà ufficiale a febbraio

L'acquisto di André Onana da parte dell'Inter è ormai cosa fatta. Tanto che, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'affare sarà ufficiale a febbraio. Il portiere camerunense, in scadenza di contratto con l'Ajax, guadagnerà circa 3 milioni a stagione. E c'è uno scenario nuovo per la porta: la rosea, infatti, non esclude che per il primo anno Onana possa condividere la titolarità con Samir Handanovic: