Mundo Deportivo: “Inter su Thomas? Ecco la sua situazione. Lui e l’agente aspettano che…”

Antonio Conte è alla ricerca di un mediano di rottura per il suo centrocampo e i nomi fatti alla società sono chiari: N’Golo Kanté come primo obiettivo, Tanguy Ndombélé come eventuale alternativa. Ma in mattinata La Gazzetta dello Sport ha rilanciato il nome di Thomas Partey, centrocampista classe ’93 di proprietà dell’Atletico Madrid. Ma qual è la situazione attorno al ghanese? Lo spiega il Mundo Deportivo: “Sia il calciatore che il suo entourage stanno aspettando un adeguamento verso l’alto dell’ingaggio e un prolungamento del contratto (attualmente in scadenza nel 2023, ndr), che però non arriva. Intanto diversi club europei si sono interessati a lui, che per Simeone è indispensabile, ma che ha una clausola da 50 milioni di euro. La pandemia ha inoltre complicato i piani dei Colchoneros, che a causa dei limiti imposti dalla Liga, hanno difficoltà ad alzargli lo stipendio”, si legge.