Mercato, Inter su Vertonghen a zero? L’ag: “Siamo aperti a tutto. E il Tottenham resta…”

Negli scorsi mesi diversi media hanno riportato la notizia di un forte interesse dell’Inter su Jan Vertonghen, centrale del Tottenham che a giugno si libererà a zero dal club londinese. In merito al suo futuro ha parlato il suo agente, Tom De Mul, ai microfoni di Het Laatste Nieuws: “Al momento, non abbiamo alcun accordo, ma non escludiamo nulla. Siamo aperti a tutto. C’è molto interesse per Jan per prenderlo a zero, ma anche il Tottenham rimane un’opzione interessante per noi. La porta è ancora aperta. È ancora molto contento del Tottenham e si sente benissimo a Londra.

Jan ha sviluppato la sua vita lì, ed è fuori discussione che il Tottenham non lo lascerà andare. Ha molto rispetto per il Tottenham e d’altra parte il Tottenham ha molto rispetto per noi. Questo ha senso dopo quasi otto anni insieme, c’è un forte legame. Vuole ancora ottenere buoni risultati con gli Spurs dopo un inizio difficile, vuole qualificarsi per l’Europa League o per la Champions League e vincere la Coppa d’Inghilterra. Ha 32 anni, ma è ancora ambizioso. Ha ancora così tanti obiettivi. Euro 2020 è, ad esempio, una priorità assoluta. Vuole giocare ai massimi livelli in una competizione di alto livello il più a lungo possibile. È ancora molto affamato”.