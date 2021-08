Inzaghi pazzo di Dzeko: “Mia esplicita richiesta a prescindere da Lukaku. E’ fra i migliori”

In attesa del nuovo attaccante, il cui arrivo è previsto nei prossimi giorni, Simone Inzaghi si gode ben volentieri Edin Dzeko

In attesa del nuovo attaccante, il cui arrivo è previsto nei prossimi giorni, Simone Inzaghi si gode ben volentieri Edin Dzeko. Il bosniaco ex Roma è già entrato con decisione nel mondo Inter, pronto a prendersi sulle spalle in nerazzurri con il numero 9 che fu di Lukaku sulla schiena. Di lui Inzaghi ha detto in conferenza: