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Nico Paz è da sempre un sogno di mercato dell'Inter, ormai sempre più irraggiungibile dopo il suo exploit anche a livello europeo. Ma il club nerazzurro ha davvero provato a capire i margini di un possibile approdo in nerazzurro della stella argentina, come spiega oggi il Quotidiano Sportivo.

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"Le sue giocate hanno alimentato il sogno interista, complice un rapporto personale di grande amicizia tra la famiglia di Nico e il vicepresi-dente nerazzurro Javier Zanetti, che vanta trascorsi in nazionale insieme a papà Pablo. Hanno disputato fianco a fianco il Mondiale di Francia ’98, tuttora cenano spesso assieme alle rispettive mogli e per lungo tempo Zanetti ha sottolineato la sua stima umana e calcistica per il ragazzo.

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Se c’è uno pronto a fare carte false per avere il connazionale a bordo questo è “Pupi” che, al di là del talento visibile a chiunque, apprezza del ragazzo l’umiltà e l’attaccamento alla maglia. Dote che Paz ha dimostrato anche a discapito dell’Inter, quando in prima battuta ha chiesto di proseguire l’avventura italiana a Como e da nessun’altra parte, tanto da spingere Fabregas a uscire allo scoperto prima ancora dell’accordo con il Real, rimproverando Zanetti per quelle parole su un tesserato non di casa sua".