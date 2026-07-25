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Sarà Andrea Pirlo il prossimo commissario tecnico della Nazionale. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore della Juventus ha già un accordo di massima dopo il rifiuto di Pep Guardiola, che ci ha pensato fino all'ultimo. Si legge:

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"Sarà Andrea Pirlo a guidare l’Italia in questo ambizioso progetto di rinascita azzurra targato Malagò, Maldini e Leonardo. Il campione del Mondo del 2006, oggi allenatore dello United Fc nel campionato degli Emirati Arabi Uniti, è stato da sempre la prima scelta della nuova direzione tecnica della Federazione e il presidente Giovanni Malagò, che ha più volte ribadito che la parola chiave di questo percorso sia «condivisione», ha piena fiducia in Paolo Maldini e Leonardo ed è pronto a seguirli in quella che agli occhi di tutti appare qualcosa in più di una scommessa".

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"La svolta A cambiare totalmente lo scenario è stato il no comunicato nella notte da Pep Guardiola, l’uomo che la Figc ha corteggiato in ogni modo, quello per cui sarebbe stata disposta ad aspettare anche più del previsto, come avevano detto Maldini e Leonardo qualche ora prima del rifiuto in Assemblea di Lega Serie A. Una scelta che il fuoriclasse catalano non ha compiuto certo a cuor leggero: «Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento». Pep ci ha pensato e ripensato, ma alla fine ha prevalso quella promessa fatta alla famiglia: mi fermo dopo troppi anni passati onorando il dio del pallone. Una scelta che ha aperto ad Andrea Pirlo una strada che per lui di fatto era già stata spianata. Il Maestro è stato sin dall’inizio nei pensieri di Paolo Maldini, condivisi al cento per cento da Leonardo. Ma prima di puntare su di lui la Federazione ha tentato il colpo grosso, contattando Carlo Ancelotti e poi mettendo in seria difficoltà Guardiola, che ci ha davvero pensato fino all’ultimo".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)