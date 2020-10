In Francia: “Kanté-Lampard, è rottura. L’Inter ci sarà ancora. E l’entourage rivela che…”

Alla fine N’Golo Kanté, vero e proprio sogno di mercato dell’Inter e di Antonio Conte, non si è mosso dal Chelsea. Ma nonostante la sua fissa titolarità ritrovata, qualcosa è cambiato rispetto al passato. Lo afferma Le Parisien, che racconta come il suo rapporto con il tecnico Frank Lampard “si sia raffreddato”, spiegando il perché. Il centrocampista francese, infatti, avrebbe chiesto all’allenatore un giorni di permesso per poter partecipare al matrimonio di un amico, trovando però il rifiuto dell’inglese. Essendo da sempre un esempio in campo e fuori, il mediano francese ha preso molto male questa decisione.

Spiega poi il quotidiano come Antonio Conte, suo ex allenatore, gli abbia fatto la corte per tutta l’estate per farlo approdare all’Inter e il giocatore era pronto ad affrontare una nuova sfida: ma un trasferimento così grosso è impossibile in pochi giorni. Ma ora il Chelsea ci conta. “Un suo trasferimento sarà più facile da realizzare il prossimo anno probabilmente”, afferma il suo entourage ai microfoni del quotidiano francese. L’Inter, conclude Le Parisien, sarà sicuramente in corsa per prenderlo. Il giocatore, però, continua a sognare il Real Madrid, la sua squadra del cuore.