Keita torna all’Inter? Le cifre del possibile colpo, tra cartellino e ingaggio

Ieri l'incontro in sede tra l'agente e i dirigenti nerazzurri: ecco le condizioni per il suo ritorno all'Inter

Dopo il prestito alla Sampdoria, Keita Balde sogna il ritorno all’Inter. Ieri c’è stato l’incontro in sede tra l’agente del giocatore e i dirigenti nerazzurri: al momento non è una priorità, ma è un attaccante apprezzato dalla società e dal nuovo allenatore Simone Inzaghi. Come scrive Tuttosport, “il Monaco potrebbe accontentarsi di 7/8 milioni, ma i nerazzurri potrebbero offrire delle contropartite o puntare al prestito con diritto, ma a quel punto Keita dovrebbe rinnovare fino al 2023. Anche l’ingaggio di Keita, 2,8 milioni all’anno, lo rende alla portata dei nerazzurri”, si legge.