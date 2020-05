Inter, accordo tra Lautaro e il Barcellona? Parla l’agente: “L’unica verità è che…”

Lautaro Martinez sta ormai monopolizzando le prime pagine dei quotidiani sportivi spagnoli da ormai diverse settimane. I media iberici hanno più volte raccontato di un accordo già raggiunto tra il calciatore e il Barcellona, che spinge per portarlo al Camp Nou in estate. L’Inter, però, pretende il pagamento dell’intera clausola rescissoria del giocatore per lasciarlo partire. In merito alla vicenda è intervenuto Beto Yaque, agente del calciatore, ai microfoni di CittaCeleste: “Di tutto quello che stanno scrivendo i giornali e che leggo in giro, non c’è proprio nulla di vero. Questa è l’unica verità”, ha detto.