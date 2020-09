Inter, agenti di Lautaro in arrivo. Cds: “A che scopo? Non escluso che nei bagagli ci sia…”

Giorni caldissimi per quanto riguarda il futuro di Lautaro Martinez. Il centravanti dell’Inter è ora più lontano che mai dal Barcellona e presto avvierà le trattative con il club nerazzurro per rinnovare il suo contratto. Il Corriere dello Sport, però, non esclude colpi di scena: “”Gli agenti del “Toro” sono dati in arrivo a Milano. A quale scopo, però? Potrebbe essere l’occasione per portare avanti la trattativa per il rinnovo di contratto dell’attaccante. Non si può escludere del tutto, però, che nei loro bagagli ci sia una nuova proposta del Barca. E’ vero che Bartomeu ha risorse limitate per il mercato, senza cessioni. Ma in Spagna garantiscono che i giochi non siano chiusi e visto che Messi è rimasto…”.