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Chivu riflette sul doppio pesante impegno: stasera l'Inter affronterà il Napoli, poi l'esordio in Champions in casa del Real Madrid di Mourinho. Qualche cambio nella formazione ci sarà.

Getty Images

Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Il primo degli inglesi, John Stones, ha buone chance di partire finalmente dall’inizio in una delle due partite, anzi già ieri è stato provato tra i titolari: aveva accanto Bastoni e, a sorpresa, Pavard, reduce dalla rinascita di Cagliari. La decisione ultima sulla difesa sarà presa soltanto in extremis ma, se confermato l’assetto del reparto, Bisseck sarà poi usato assieme ad Akanji contro gli extraterrestri di Mourinho".

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"Carlos Augusto, affidabile come pochi altri nella compagnia, insidia già oggi sia Dimarco che Bastoni e, a proposito di nerazzurri multiuso, Zielinski è pronto a sfidare la sua ex squadra sia da mezzala che travestito da regista, qualora servisse subito un turno di riposo per questo Calhanoglu partito a razzo. Dovrebbero arrivare, comunque, i primi minuti della stagione per l’eterno Mkhitaryan: che questo contro il Napoli sia o meno da considerare uno scontro diretto, la saggezza dell’armeno servirà nella navigazione", aggiunge Gazzetta.