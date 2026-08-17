GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha spiegato perché, al momento, è difficile pensare che Luis Henrique possa andare alla Roma:

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"La Roma, da quanto ci risulta, sta lavorando sia su Malick Fofana sia su Rodrigo Mora. Su Malick Fofana posso dirvi che la Roma ha un accordo con il giocatore, c'è una base di intesa tra la Roma, Malick Fofana e gli agenti di Roc Nation sul contratto, il giocatore è molto stimolato da questa possibilità e Gasperini approva.

La Roma conosce le condizioni messe sul tavolo dal Lione, la Roma può affrontarle ma andiamoci con calma, prima Mora ancora da chiudere e poi Fofana. Luis Henrique rappresenta un'alternativa se non dovesse andare bene qualcosa per questi due profili, è difficile pensare che ne arrivino addirittura tre alla Roma"