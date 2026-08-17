GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

Un'importante novità su Curtis Jones direttamente da Sky Sport: ecco le ultime sulla pista per il centrocampo dell'Inter.

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Queste le parole di Luca Marchetti: "Fino a venerdì avevamo capito che l’Inter avesse bisogno della cessione di Luis Henrique per arrivare a Curtis Jones. Oggi abbiamo capito che l’Inter può decidere di fare l’operazione a prescindere, ci sarebbero le condizioni economiche.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Poi magari non parte Henrique ma parte Asllani ecco. 30 milioni non bastano ancora, piace molto a Chivu il giocatore, è un profilo di spessore".