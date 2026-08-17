GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

In casa Inter ci sono due trattative più calde delle altre: in entrata, i nerazzurri stanno trattando con il Liverpool per Curtis Jones mentre in uscita sembrava esserci un'opzione Roma per Luis Henrique ma i giallorossi ora sono intenzionati a chiudere per Rodrigo Mora col Porto e Malick Fofana col Lione.

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Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto della situazione sulle due trattative: "Mi pare che la questione relativa al mercato non stia cambiando di molto: l'obiettivo resta Curtis Jones, io penso che, in un modo o nell'altro, si andrà a dama a prescindere dalla situazione di Luis Henrique.

Faccio fatica a pensare che, a meno che salti uno dei due obiettivi dichiarati, la Roma faccia tre acquisti, mi sembra sinceramente molto strano vedendola da fuori. In un modo o nell'altro, l'affare Jones andrà in porto a prescindere. Se dovesse restare Luis Henrique, magari lo si dirotta a sinistra, con Spence e Luis Henrique hai due giocatori che puoi variarli sulle due fasce"