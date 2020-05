Lautaro, c’è una chiave inaspettata. “Inter, ok solo a 90 mln più il cartellino di…”

L’Inter è sempre stata chiara e mantiene ferrea la sua posizione: no a 50 milioni più due giocatori, Lautaro Martinez parte solo col pagamento della clausola o per 90 milioni più Junior Firpo. Ma ad oggi il Barcellona non dispone della parte cash sufficiente per portare il Toro al Camp Nou, ma la chiave può essere un grande ex nerazzurro: “la chiave di tutto potrebbe essere ancora una volta Coutinho, oggi in prestito al Bayern Monaco: sul brasiliano ex Inter c’è forte l’interesse del Newcastle, pronto a fare più di un investimento importante per rilanciarsi tra le big della Premier”, scrive La Gazzetta dello Sport.

“La posizione dell’Inter resta di attesa – si legge -: è chiaro che Lautaro è molto attratto dall’idea di raggiungere Messi e di diventare il simbolo del futuro del Barça, ma in casa nerazzurra non c’è intenzione di cedere l’argentino, se non a fronte di una proposta indecente. Che è quella nota a tutti: o 111 milioni o almeno 80-90 cash più Firpo. Per arrivare a quella cifra allora il Barça dovrà per forza sacrificare Coutinho: sette anni dopo averlo ceduto al Liverpool, l’Inter potrebbe incassare di nuovo grazie a una sua cessione”.