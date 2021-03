GdS – Inter-Lautaro, già fatta per il rinnovo: “Il gesto del Toro spazza via ogni dubbio”

Lautaro resterà all'Inter ancora per molto, non ci sono più dubbi a riguardo. Lo dimostra anche il gesto dell'argentino

Non ci sono più dubbi sul rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l'Inter. Nonostante non sia ancora arrivata l'ufficialità, infatti, il Toro e il club nerazzurro hanno, nei fatti, già prolungato il loro rapporto. A dimostrarlo anche il fatto che l'attaccante argentino ha silenziato ogni sirena di mercato, come riporta la Gazzetta dello Sport: