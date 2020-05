AS – Lautaro presserà per partire. Ma occhio alla mossa: “Il Barça pensa che l’Inter stia…”

Il mercato si fa più complicato in casa Barcellona. E’ quanto afferma AS, che spiega come i catalani abbiano fissato in Lautaro Martinez e Miralem Pjanic i due principali obiettivi estivi, ma fattori esterni starebbero complicando la buona riuscita delle operazioni. L’Inter, infatti, che inizialmente sembrava pronta ad una riduzione del prezzo di Lautaro inserendo giocatori nell’affare rendendo l’operazione più economica, ha deciso invece di chiedere l’intera clausola rescissoria dell’attaccante che ammonta a 111 milioni di euro. E il quotidiano spagnolo svela una possibile contromossa del club nerazzurro: “Nel caso di Lautaro, il Barcellona ritiene che l’Inter stia tentando di mettere in scena una trattativa per invitare altri possibili acquirenti a pagare l’intera clausola, essendo consapevoli che esiste un accordo tra il giocatore e il Barcellona e che il calciatore premerà per andare via”, si legge.