Era il più citato. Si parlava della panchina dell'Italia e il suo nome era in pole per la maggior parte dei media italiani. A quello di Roberto Mancini si era aggiunto poi il nome di Conte. Ma dopo il no di Guardiola, Maldini non ha cercato dei due ex allenatori dell'Inter.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Di mister Mancini in particolare parla oggi Il Messaggero. Il giornale racconta del viaggio in Italia, in Puglia, del tecnico che ha partecipato alle nozze di Donnarumma. E poi lo sbarco a Saint-Tropez per un po' di relax dopo giorni di tensioni. "Si è sentito il nuovo ct azzurro per una quarantina di giorni, investito privatamente da Giovanni Malagò ancora prima che venisse eletto dall’assemblea del 22 giugno", si legge sul quotidiano.

"Appena candidato dalla Lega di Serie A, l’ex numero uno del Coni aveva subito avvicinato l’amico Mancini per sussurrargli la sua idea: un tandem vincente, in campo e fuori, per rialzare ilClub Italia. Era la fine di maggio e il tecnico di Jesi aveva già deciso di lasciare il Qatar a prescindere da quello che sarebbe stato il suo futuro. La fuga da Doha lunga dodici ore, nascosto in un caravan con i vetri scuri, lo aveva segnato dopo lo scoppio della guerra e i bombardamenti iraniani. L’occasione di tornare in Nazionale, dopo aver pubblicamente chiesto scusa per il brusco addio dell’agosto 2023, è diventata subito la grande occasione per il riscatto. Una voglia di rivincita che ha ancora dentro, come il desiderio di partecipare finalmente a un Mondiale dopo aver perso ai play off contro la Macedonia", spiega il giornale.

Getty Images

Mancini è stato sicuro del posto da ct fino all'arrivo di Maldini e Leonardo a capo della Nazionale. Dalla loro nomina ha capito che l'aria stava cambiando. Ma intanto, in queste settimane, avrebbe rifiutato proposte da quattro club diversi. "Ha detto no al Benfica, che lo aveva chiamato per sostituire Mourinho, poi al Besiktas, dove è andato subito dopo Vincenzo Italiano, al Fulham eal Nottingham, due club di Premier non di prima fascia ma comunque intenzionati a preparare una stagione di vertice. Mancini ha rischiato in proprio, forte delle promesse e delle garanzie che gli aveva dato Malagò: il blitz di Leonardo e Maldini a Barcellona per Guardiola e la successiva scelta orientata su Andrea Pirlo hanno cambiato completamente le carte in tavola".

Malagò quindi è ora descritto in una posizione scomoda. Da una parte l'amicizia con Mancini che sembra destinata a finire. Dall'altra, se alla fine non arrivasse Pirlo e si dovesse virare sul Mancio, i rapporti con Maldini sarebbero già rotti prima di cominciare.

(Fonte: Il Messaggero)