Marianella: “Cessioni? A fine campionato ci sono arrivati dei sussurri sul mercato dell’Inter”

La notizia risuona forte in tutto l'ambiente Inter e mette in apprensione i tifosi nerazzurri: Lautaro Martinez potrebbe lasciare Milano in questa sessione di calciomercato. A parlarne, negli studi di Sky Sport 24, è intervenuto Massimo Marianella, che ha detto:

"Lukaku e Lautaro? Non si tratta della volontà di rinnovare con l'Inter, ma delle esigenze dei nerazzurri. A fine campionato scorso ci erano arrivati dei sussurri secondo cui l'Inter doveva cedere 2-3 giocatori importanti per poi affrontare in maniera diversa la stagione. E' andata via Hakimi, ora i nerazzurri riescono a tenerli tutti? Non so. Bellerin? Mi piace molto, ma gioca meglio a quattro. Se devo riadattare lui, a questo punto meglio Nandez".