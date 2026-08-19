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Voci su un clamoroso scambio di fine mercato tra Inter e Milan. A riportarle è Alfio Musmarra, giornalista, sul suo canale YouTube nel suo ultimo video.

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"Mi tengo ancora uno spazio perché se dovesse uscire Luis Henrique magari arriva quel giocatore da caratteristiche da attaccante esterno. Nomi se ne fanno tanti, oggi è addirittura uscito uno scambio col Milan tra Nkunku e Luis Henrique: ma bisognerebbe cambiare modulo.

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L'ho letta, mi sembrerebbe strana anche se nel calcio di oggi vale tutto. C'è chi giura che potrebbe essere fattibile: io non lo so, non parlo di cose che non so. Aspettiamo".