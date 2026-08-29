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Occhio al futuro di Marcelo Brozovic, che dopo l'esperienza in Arabia con l'Al Nassr può tornare in Serie A. Ma in una possibile operazione che avrebbe del clamoroso: secondo La Gazzetta dello Sport può essere un nome papabile per la Juventus.

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Si legge: "A 33 anni, Marcelo Brozovic è un profilo che può tornare ancora utile alla causa. Il centrocampista croato non ha rinnovato il contratto che lo legava all'Al Nassr, chiudendo la sua parentesi triennale in Arabia Saudita, e sarebbe molto propenso a un ritorno in Italia.

In questo momento la Juve è alla ricerca proprio di un calciatore in quel ruolo: chissà che le due strade non si incrocino…", scrive la Rosea.