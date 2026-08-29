Il sorteggio della Champions League ha stabilito le otto avversarie di ciascuna squadra. Ma chi può davvero considerarsi soddisfatto del calendario?

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Opta Analyst ha provato a rispondere andando oltre le impressioni e mettendo insieme il valore delle avversarie attraverso il proprio Power Ranking. Il risultato è particolarmente interessante per l’Inter.

Inter, calendario tra i più abbordabili secondo Opta

Nella graduatoria elaborata da Opta, che ordina le squadre in base al rating medio delle otto avversarie della League Phase, i nerazzurri fanno registrare un valore di 89,5.

Un dato che colloca l’Inter addirittura al secondo posto tra i calendari meno difficili dell’intera Champions League.

Soltanto lo Stoccarda, con un rating medio delle avversarie di 88,9, avrebbe ricevuto dall’urna un percorso sulla carta più favorevole.

Subito dietro l’Inter compaiono invece squadre con un coefficiente progressivamente più alto: più sale il dato, infatti, maggiore è la difficoltà media delle avversarie da affrontare.

Più semplice anche del calendario del Liverpool

Il confronto diventa ancora più curioso guardando alle grandi d’Europa.

Il Liverpool, che secondo Opta ha ricevuto il calendario più semplice tra le squadre di Premier League, presenta un rating medio di 90,0. Leggermente superiore, dunque, a quello dell’Inter. Sempre a quota 90,0 compare il Real Madrid, mentre il Barcellona è più in basso nella graduatoria dei calendari favorevoli con un valore di 90,8. Opta sottolinea invece come, tra le inglesi, il Manchester City abbia ricevuto il percorso più complicato.

Cosa misura la classifica

Non è naturalmente una previsione dei risultati né una garanzia sul cammino delle squadre.

Opta ha semplicemente misurato la forza media delle otto avversarie assegnate a ogni club utilizzando il proprio sistema di Power Ranking. In questo modo diventa possibile confrontare calendari che, con il nuovo formato della Champions, sono tutti differenti.

E almeno sulla carta il sorteggio sembra aver riservato all’Inter un quadro decisamente interessante: solo una squadra, secondo il modello, parte con un calendario mediamente più semplice.