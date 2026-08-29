Nico Gonzalez e l'Inter: si rincorrono i rumors anche in questi ultimissimi giorni di mercato. Così Sportmediaset sul futuro dell'argentino e sul suo possibile addio alla Juventus.

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"A poche ore dalla chiusura del mercato estivo, la Juventus ragiona sugli esterni d'attacco in rosa. A scuotere i pensieri bianconeri, l'interesse di diversi club per Edon Zhegrova. Il 27enne kosovaro piace sia alla Lazio sia all'Al Ittihad ed è stato escluso dai convocati per la sfida dell'Allianz Stadium contro il Parma. Ufficialmente per un affaticamento muscolare, anche se è probabile che il motivo sia legato anche ai possibili scenari di mercato.

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In caso di addio di Zhegrova, potrebbero cambiare le riflessioni riguardanti Nico Gonzalez. Rientrato dal prestito all'Atletico Madrid e inizialmente destinato al ritorno alla corte di Simeone, per l'argentino si era parlato anche di un suo inserimento nell'operazione legata ad Alexander Sorloth, nella quale potrebbe rientrare invece David. Luciano Spalletti non ha fatto mistero del suo apprezzamento per Nico, rientrato ad allenarsi alla Continassa dopo il Mondiale.

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Se Zhegrova salutasse la Juventus dopo appena una stagione, anche in prestito, molto probabile dunque la permanenza di Nico Gonzalez, a meno di offerte last minute davvero convincenti per la dirigenza", si legge.