Prima trasferta stagionale per l'Inter di Cristian Chivu, che è partita poco fa da Malpensa in direzione Cagliari: domani alle 20.45 la sfida contro i sardi
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Prima trasferta stagionale per l'Inter di Cristian Chivu, che è partita poco fa da Malpensa in direzione Cagliari: domani alle 20.45 la sfida contro i sardi.
Cristian Chivu non ha provato oggi la formazione titolare, non la testa alla vigilia: comunicherà i titolari poco prima di andare allo stadio domani. Secondo quanto riferisce Sky Sport, non dovrebbero esserci grossi cambi dall'undici sceso in campo contro il Monza sabato scorso.
A centrocampo c'è molta abbondanza ed è il reparto da tenere sott'occhio, con un Sucic che scalpita e un Jones che potrebbe entrare a partita in corso. Dietro anche Pavard cerca una chance ma restano favoriti Bisseck, Akanji e Bastoni: davanti ancora Pio Esposito con Lautaro.
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