Dopo essere stato accostato a lungo anche all'Inter nelle scorse sessioni di mercato, David Alaba è vicinissimo ad un clamoroso approdo in Serie A

Marco Astori
Inter Chivu

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Dopo essere stato accostato a lungo anche all'Inter nelle scorse sessioni di mercato, David Alaba è vicinissimo ad un clamoroso approdo in Serie A.

Alaba
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Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, c'è l'accordo di massima con l’Udinese da svincolato per l’ex difensore del Real Madrid.

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C'è l'intesa di base e ora servono i passaggi formali per chiudere ed evitare sorprese: lavori in corso per definire il tutto.

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