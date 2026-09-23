Dopo essere stato accostato a lungo anche all'Inter nelle scorse sessioni di mercato, David Alaba è vicinissimo ad un clamoroso approdo in Serie A
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Dopo essere stato accostato a lungo anche all'Inter nelle scorse sessioni di mercato, David Alaba è vicinissimo ad un clamoroso approdo in Serie A.
Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, c'è l'accordo di massima con l’Udinese da svincolato per l’ex difensore del Real Madrid.
C'è l'intesa di base e ora servono i passaggi formali per chiudere ed evitare sorprese: lavori in corso per definire il tutto.
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