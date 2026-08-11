Come vi abbiamo riportato, la Lazio si è fatta avanti con l'Inter per Davide Frattesi. Orazio Accomando di Sport Mediaset ha aggiunto alcuni dettagli

Marco Macca
Screenshot 2026-08-09 alle 15.21.15

VIDEO / Inter, Lautaro, Thuram e Stones al lavoro: primo allenamento ad Appiano

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Come vi abbiamo riportato, la Lazio si è fatta avanti con l'Inter per Davide Frattesi.

Getty Images

Orazio Accomando, esperto di mercato di Sport Mediaset, ha aggiunto alcuni dettagli sulla trattativa:

Getty Images

"Sondaggio concreto della Lazio per Davide Frattesi. La valutazione dell’Inter è di 25/30M. I nerazzurri al momento non aprono al prestito e intendono monetizzare con la cessione del centrocampista".

Inter Frattesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti