Come vi abbiamo riportato, la Lazio si è fatta avanti con l'Inter per Davide Frattesi. Orazio Accomando di Sport Mediaset ha aggiunto alcuni dettagli
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Come vi abbiamo riportato, la Lazio si è fatta avanti con l'Inter per Davide Frattesi.
Orazio Accomando, esperto di mercato di Sport Mediaset, ha aggiunto alcuni dettagli sulla trattativa:
"Sondaggio concreto della Lazio per Davide Frattesi. La valutazione dell’Inter è di 25/30M. I nerazzurri al momento non aprono al prestito e intendono monetizzare con la cessione del centrocampista".
Sondaggio concreto della Lazio per Davide Frattesi. La valutazione dell’Inter è di 25/30M. In azzurri al momento non aprono al prestito e intendono monetizzare con la cessione del centrocampista. @sportmediaset— Orazio Accomando (@OAccomando91) August 11, 2026
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