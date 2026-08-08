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Dopo il saluto all'Inter, Francesco Acerbi è ancora alla ricerca di una squadra. Il difensore vuole continuare a giocare a e sta scegliendo la sua prossima destinazione.

"Il leone ha ancora voglia di ruggire. Il manifesto di Francesco Acerbi è uno: vietato smettere. Il 30 giugno ha salutato l’Inter dopo quattro anni, due scudetti e due finali di Champions. A referto lo storico gol nella semifinale di San Siro contro il Barcellona, con la scarpetta bucata, all’ultimo secondo utile. Ha voglia di una nuova sfida. Fino all’anno scorso guadagnava 1,5 milioni netti l’anno, logico che se resterà in Italia scenderà. Arriva da una stagione con 26 presenze, di cui 18 in Serie A", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Piace al Bologna e al Sassuolo, dove ha giocato dal 2013 al 2018 (173 partite e 11 gol). Occhio anche alla pista estera, che porta nel deserto. L’Al-Hilal di Simone Inzaghi, uno degli allenatori a cui è più legato, un sondaggino l’ha fatto", aggiunge Gazzetta.