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Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra ha fatto il punto su due nomi di cui si parla in queste ore in ottica Inter sul fronte uscite, ovvero Bonny e Luis Henrique. Ecco le parole del giornalista:

Getty Images

"Dobbiamo capire cosa accade in casa Fiorentina con la situazione Kean, la situazione è abbastanza incandescente. E' chiaro che, se dovesse partire, i viola avrebbero bisogno di un sostituto. Nelle scorse ore c'è stata questa voce relativa a un interessamento per Bonny. Nelle verifiche che ho fatto con il club, a me non è stato detto che Bonny è incedibile. Vediamo, dunque, quello che succede. Credo che sia giusto non chiudere totalmente la porta".

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"Chiaro che poi l'Inter dovrebbe sostituire Bonny e non so al momento chi potrebbe venire. Di certo dovrebbe essere un giocatore da Inter. Bonny è un ottimo prospetto, con ottima tecnica e grande fisico, ha dei margini di crescita enormi. Siamo alle battute finali del mercato, io penso che alla fine si resterà così. Penso che resterà Luis Henrique, che in stagione verrà dirottato anche sulla sinistra per dare un po' di respiro a Dimarco".