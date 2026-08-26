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Tra chi sta per dire addio (Asllani) e chi invece continuerà la sua avventura all'Inter ancora a lungo (Pio Esposito). Nel video su YouTube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno fatto il punto in casa Inter:

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"E' praticamente fatta per Asllani all'Al Jazira. C'è da ieri un'intesa verbale tra l'Al Jazira e l'Inter sulla base di 6 milioni di euro tra prestito di due milioni e diritto di riscatto che può diventare obbligo in base alle presenze del calciatore. Ora si dovranno controllare i documenti per vedere se è tutto ok".

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"Mentre a inizio settimana prossima è prevista la firma sul rinnovo di contratto di Pio Esposito, che guadagnerà circa 2.7-2.8 milioni di euro".