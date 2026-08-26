In queste ore, l'Inter si sta muovendo sul mercato soprattutto sul fronte uscite. Si appresta a salutare i nerazzurri infatti Asllani, ma non solo
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In queste ore, l'Inter si sta muovendo sul mercato soprattutto sul fronte uscite. Si appresta a salutare i nerazzurri infatti Asllani, ma non solo.
Ecco cosa scrive Biasin su X:
"Asllani oggi, Massolin a stretto giro (prestito in Ligue 1). L’Inter sistema anche i giocatori in esubero (cosa affatto semplice per qualunque club) e si appresta a chiudere una sessione di mercato veramente di altissimo livello".
Asllani oggi, Massolin a stretto giro (prestito in Ligue 1).— Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 26, 2026
L’Inter sistema anche i giocatori in esubero (cosa affatto semplice per qualunque club) e si appresta a chiudere una sessione di mercato veramente di altissimo livello. pic.twitter.com/WH5ZE2FzyE
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