Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Kristjan Asllani si appresta a lasciare l'Inter e a iniziare una nuova avventura via dall'Italia. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, infatti, il centrocampista albanese ha trovato l'accordo con l'Al Jazira sul contratto e presto si unirà ufficialmente al nuovo club. Ecco le cifre dell'operazione:

"Kristjan Asllani ha raggiunto un accordo per unirsi all'Al Jazira dall'Inter, here we go! Accordo verbale raggiunto tra Asllani e Al Jazira sul contratto, l'Inter riceverà una quota di prestito di 2 milioni di euro più diritto di riscatto superiore a 5 milioni. Il diritto può diventare obbligo in base alle presenze".