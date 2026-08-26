Kristjan Asllani si appresta a lasciare l'Inter e a iniziare una nuova avventura via dall'Italia
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Kristjan Asllani si appresta a lasciare l'Inter e a iniziare una nuova avventura via dall'Italia. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, infatti, il centrocampista albanese ha trovato l'accordo con l'Al Jazira sul contratto e presto si unirà ufficialmente al nuovo club. Ecco le cifre dell'operazione:
"Kristjan Asllani ha raggiunto un accordo per unirsi all'Al Jazira dall'Inter, here we go! Accordo verbale raggiunto tra Asllani e Al Jazira sul contratto, l'Inter riceverà una quota di prestito di 2 milioni di euro più diritto di riscatto superiore a 5 milioni. Il diritto può diventare obbligo in base alle presenze".
🚨🇦🇪 Kristjan Asllani has agreed to join Al Jazira from Inter, here we go! 🇦🇱— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2026
Verbal agreement in place between Asllani and Al Jazira on the contract, Inter to get €2m loan fee plus option to buy clause l over €5m.
The option can become mandatory based on appearances. pic.twitter.com/G8hjmhJLyv
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