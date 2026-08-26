Il presidente della Lega Serie A: «Stiamo aspettando delle offerte». La partita dovrebbe disputarsi prima di Natale
VIDEO FCIN1908 / Simonelli: "Club favorevoli a Malagò? 19 e mezzo, anche 19 e tre quarti...""
Sulla Supercoppa "stiamo aspettando delle offerte. Se saranno in linea con le aspettative potremo giocarla sia fuori che dentro l'Europa, ma non lontanissimo. Altrimenti sarà a San Siro perché come da regolamento si gioca sul campo della squadra che ha vinto lo Scudetto".
Lo spiega il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, a margine della presentazione del 'Gran Galà del Calcio Aic'. "Non sappiamo ancora dove giocare ma con grandissima probabilità la giocheremo o il 22 o il 23 dicembre, prima di Natale".
La finale di Supercoppa sarà Inter-Lazio
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