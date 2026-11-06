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Cosa è successo davvero nel giugno del 2025 al momento dell'addio alla panchina dell'Inter di Simone Inzaghi? Il succoso retroscena è raccontato dalla Gazzetta dello Sport, che torna su quei frenetici giorni successivi alla finale di Champions League a Monaco di Baviera:

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"La verità è che l’Inter, pur intuendo che il pavimento stesse scricchiolando, non desiderava che il progetto Inzaghi si sgretolasse dopo l’umiliazione di Monaco".

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"Invece di ritorno dalla finale di Champions l’allenatore, in un concitato incontro nella sede di Viale della Liberazione, comunica a Marotta e Ausilio che l’avventura era finita. Sono i primi giorni di giugno. L’Inter, comprensibilmente, viene travolta dall’horror vacui, quella sensazione di terrore che viviamo davanti a un salto nel buio. E si muove in modo frenetico alla ricerca di un degno successore, che possa guidare la squadra nell'imminente Mondiale per club".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)