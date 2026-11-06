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Il mercato è fermo ma l'Inter comunque tiene vive alcune operazioni, anche nel bel mezzo della stagione, che viaggia spedita tra campionato e Champions League. A due giorni dalla sfida contro il Como, infatti, i nerazzurri pensano anche ai rinnovi di contratto di alcuni pilastri della rosa come Dimarco, Carlos Augusto e Calhanoglu, ma non solo. Ne ha parlato anche Fabrizio Romano su YouTube:

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"Thuram è tornato in Nazionale, è una buona notizia per lui che aveva sofferto la mancata convocazione precedente. A livello di contratto con l'Inter, le priorità del club nerazzurro sono il rinnovo di Dimarco, dopo che il contratto è stato allungato di un anno, e di Carlos Augusto, che prolungherà a stretto giro. Ci sarà da parlare con Calhanoglu e l'Inter ha già in programma di farlo nelle prossime settimane".

"La questione Thuram è meno urgente: non mi aspetto un rinnovo entro la fine di novembre, tanto per intenderci, ci vorrà più pazienza. Ma l'Inter ha previsto anche di incontrare il suo agente nelle prossime settimane per iniziare il dialogo sul rinnovo. E' una delle situazioni che i dirigenti nerazzurri vogliono iniziare ad affrontare".