Gabigol torna a parlare dell’Inter e lo fa con grande chiarezza. In una lunga intervista concessa a ge, l’attaccante brasiliano ha ripercorso diversi momenti della propria carriera, soffermandosi anche sul trasferimento a Milano e sull’esperienza vissuta in nerazzurro.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il primo passaggio riguarda proprio la scelta di lasciare il Brasile per approdare in Europa.

I miei genitori avevano comunque un peso, ma l’Inter fece un’offerta che era impossibile rifiutare. E io avevo anche voglia di giocare in Europa».

Gabigol, però, ammette che quella esperienza non riuscì a svilupparsi come sperato.

"Poi le cose non andarono bene. A quel punto andammo al Benfica perché pensavo che avrei avuto maggiori opportunità. Era una squadra del campionato portoghese, la lingua non sarebbe stata un problema e fu una decisione condivisa da tutti. Quando tornai al Santos nel 2018 mio padre ebbe un peso enorme nella decisione. Da quando arrivò il Flamengo, invece, cominciai a decidere completamente io. Quando si presentò il Flamengo dissi: “Devo giocare nel Flamengo”. Avevo sempre desiderato farlo. Quando arrivò quella possibilità non volli più ascoltare niente. Era il Flamengo. Credo che anche se fossero arrivati Real Madrid o Barcellona, sarei comunque andato al Flamengo"

Getty Images

«Con Inter e Benfica il sentimento era diverso»

Un altro passaggio interessante arriva quando Gabigol parla del proprio rapporto emotivo con le squadre della sua carriera.

Il brasiliano spiega che Santos e Flamengo hanno per lui un significato completamente diverso rispetto alle esperienze vissute in Europa.

Se mi chiedeste di altre squadre, come l’Inter o il Benfica, il sentimento sarebbe completamente diverso. Anche con il Cruzeiro è diverso. Ma Santos e Flamengo sono le mie squadre».

Più avanti torna sul concetto, spiegando che il legame emotivo vissuto in Brasile non si è mai creato allo stesso modo durante il periodo europeo.

Sono cose che semplicemente accadono, non puoi cercarle. Forse all’Inter e al Benfica questa connessione non si è creata allo stesso modo».

Gabigol racconta anche una curiosità:

Mio padre adorava il periodo in cui ero al Benfica. Io invece non amavo particolarmente il Portogallo. A Rio e qui a Santos, invece, per me è tutto perfetto».

Getty Images

«A Milano avevo già un fisioterapista personale»

Nel corso dell’intervista, Gabigol ha ricordato anche un dettaglio relativo alla cura del proprio corpo durante l’esperienza all’Inter.

Ho avuto un fisioterapista personale da quando avevo otto anni. Mio padre si è sempre preso molta cura di questo aspetto».

E proprio a Milano il brasiliano era accompagnato da uno specialista di fiducia:

Anche quando sono andato all’Inter, Thiago Lobo, che oggi lavora con Vinicius Junior, è venuto con me a Milano».

«Mi sento al massimo della mia carriera»

Oggi, a 30 anni, Gabigol sostiene di vivere uno dei momenti migliori della propria vita professionale.

Mi sento al massimo della mia carriera. Ho già tantissima esperienza alle spalle e ho vissuto tante situazioni nel calcio. Credo di aver affrontato praticamente tutto».

Il brasiliano ha poi ribadito la propria ambizione:

Voglio essere il migliore, voglio migliorare, battere record e segnare in ogni partita».

Parole che raccontano un giocatore oggi molto diverso rispetto al ragazzo che lasciò il Santos per l’Inter. La scelta di Milano, come ha ammesso lui stesso, nacque da una proposta economica e sportiva impossibile da ignorare e dal desiderio di misurarsi con il calcio europeo.