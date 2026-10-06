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Si è conclusa un'altra serata di partite con in campo le Nazionali europee impegnate in Nations League. Fra le altre, la Croazia (contro la Spagna campione del Mondo) e la Svizzera (contro la Macedonia del Nord).

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Due partite che hanno visto l'Inter spettatrice interessata, visto che in campo c'erano due calciatori nerazzurri: Petar Sucic e Manuel Akanji. Per il primo il minutaggio è stato di circa mezz'ora, visto il suo ingresso in campo al 66° al posto di Luka Modric. Alla fine, per la nazionale croata è arrivata una sconfitta per 2-1.

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Manuel Akanji, invece, è rimasto in campo per tutta la partita nella vittoria della Svizzera contro la Macedonia del Nord per 3-0. Ora, entrambi faranno ritorno ad Appiano Gentile, dove agli ordini di Chivu prepareranno il ritorno in campionato dell'Inter, previsto per sabato a San Siro contro il Parma.