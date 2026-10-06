Nell'ottica di sostenibilità, l'Inter per il 2027 valuta anche dei nomi che, essendo in scadenza, potrebbero essere disponibili a parametro zero
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Nell'ottica di sostenibilità, l'Inter per il 2027 valuta anche dei nomi che, essendo in scadenza, potrebbero essere disponibili a parametro zero. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, ci sono soprattutto cinque nomi nel mirino dei nerazzurri.
Uno di questi, Mateo Kovacic, sarebbe un cavallo di ritorno dal Manchester City:
"Baccin sulla propria scrivania ha diversi dossier. C’è quello già emerso, per restare sul centrocampo, del napoletano Frank Zambo Anguissa, così come non è da scartare l’ipotesi che l’entourage dell’ex Mateo Kovacic, così come già accaduto l’estate scorsa, torni a proporre il proprio assistito, in scadenza col City (non è detto però che trovi la porta aperta). Sono in corso ragionamenti anche sul fronte portiere - Meret del Napoli e Beltran del River Plate (lui addirittura in scadenza il 31 dicembre 2026) -, così come per altri ruoli: in difesa stuzzica il 26enne statunitense Chris Richards del Crystal Palace".
(Fonte: Tuttosport)
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