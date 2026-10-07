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Grande notizie nella giornata di ieri per Inter e Milan. Il Tar ha bocciato i ricorsi sulla vendita di San Siro, così i due club possono procedere con l'iter per il nuovo impianto.

"Inter e Milan sorridono, il progetto del nuovo San Siro può continuare a correre. Il Tar della Lombardia ha infatti bocciato i cinque ricorsi presentati da cittadini e associazioni contro la vendita dell’attuale Meazza e dei terreni ai due club, chiudendo una partita davanti alla giustizia amministrativa iniziata addirittura nel 2022. Dopo l’udienza del 23 giugno scorso, ieri i giudici del tribunale hanno pubblicato le sentenze: in particolare, quattro sono stati dichiarati inammissibili per ragioni di carattere processuale, mentre uno è stato respinto nel merito. Un passaggio importante per le società, per le proprietà Oaktree e RedBird, alle prese con un progetto da 2,3 miliardi di euro, e per il Comune di Milano, l’altra principale parte in causa", ricorda La Gazzetta dello Sport.

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I prossimi passi

"E ora? Intanto però il cronoprogramma può accelerare: dopo il via ai primi lavori già nei mesi scorsi (con l’abbattimento della biglietteria sud e alcuni interventi sul perimetro, in attesa dei cantieri veri e propri),, oltre al passaggio della. Su quest’ultimo, il parere è atteso entro metà dicembre e l’attenzione è puntata ovviamente soprattutto sull’impatto ambientale (1,5 milioni di metri cubi di terra da scavare e 126 mila metri cubi di macerie e decine di migliaia di viaggi di camion). Il tutto all’interno di un progetto, come detto, da 2,3 miliardi di euro complessivi, di cui, tra le spese principali, circa 700 milioni per il nuovo impianto da 71.500 spettatori, con oltre 13mila posti premium, 400 milioni per hotel, centro commerciale e uffici e altri 400 milioni di oneri finanziari, visto che il progetto sarà finanziato in project financing. Alcuni temi restano ancora da definire, come, ad esempio,Tornando al programma, dopo la valutazione ambientale seguiràL’obiettivo resta quello di, giusto in tempo per avere una stagione intera di partite prima di poter ospitare (sperano club e Comune) gli Europei nell’estate 2032".

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No violazioni

"La prima pietra in termini di giustizia, così, è arrivata ieri, quantomeno per quella amministrativa. Il tema di fondo di quattro dei cinque ricorsi su cui si è espresso il Tar della Lombardia è quello che i giudici riconducono all’“abuso del processo”: in sostanza, troppi ricorrenti che cambiano e troppi motivi aggiunti nel corso dei mesi. I primi esposti erano arrivati già nel gennaio 2022 e su questi i giudici spiegano di non essere entrati nel merito per vizi formali: basti pensare che in uno di questi i soggetti sono inizialmente 54 e tre anni dopo diventano 100. Su quelli più recenti, invece, il Tar sottolinea il caos da un punto di vista dei procedimenti messi nel mirino: in sostanza, era stato contestato soltanto un pezzo della procedura senza mettere in discussione anche gli atti precedenti dai quali quel passaggio dipendeva, rendendo impossibile un giudizio completo. L’unico ricorso giudicato nel merito è quello presentato nel novembre 2025 dal consigliere comunale Enrico Fedrighini, del gruppo misto, contro il percorso seguito dal Consiglio comunale di Milano. In questo caso, i giudici passano in rassegna tutti i vari passaggi politici, sottolineandone la legittimità in particolare per il cosiddetto emendamento “canguro” che, nella decisiva seduta del Consiglio, permise di farne decadere altri 214 in un colpo solo. Secondo il Tar, però, non ci sono state violazioni: Fedrighini aveva partecipato ai lavori delle commissioni e il “canguro” era previsto dal regolamento. Per il nuovo San Siro, dunque, cade un ostacolo importante: la partita non è finita, ma Inter e Milan ora possono accelerare", chiude Gazzetta.