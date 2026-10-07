Per la prima volta in stagione, Ange-Yoan Bonny potrebbe partire dal 1'. In vista della gara contro il Parma, Cristian Chivu potrebbe affidare le chiavi dell'attacco all'ivoriano che è a caccia del suo secondo gol della stagione dopo quello rifilato all'Udinese."Chivu lo ha lodato in più occasioni per l’atteggiamento mostrato entrando in corsa, e in particolare per il bel finale con il Napoli, contribuendo al ribaltone conclusivo. Il vero problema, semmai, è la concorrenza. Tra Lautaro, Thuram ed Esposito, infatti, è inevitabilmente complicato ritagliarsi un po’ di spazio. Stavolta il margine c’è perché Lautaro, ieri notte impegnato nell’amichevole di addio a Messi, rientrerà per ultimo alla Pinetina, e perché Pio è reduce da 4 gare con la nazionale azzurra, 3 delle quali da titolare", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"Significa, quindi, che ha un po’ di stanchezza da smaltire. Là davanti, l’unico davvero è fresco è Thuram, che è restato alla Pinetina ad allenarsi e che sarà titolare sia contro il Parma sia la prossima settimana contro il Bruges, in Champions. Anche Bonny era con la Costa d’Avorio, ma le partite in programma erano soltanto 3, l’ultima delle quali domenica, e ha anche saltato la seconda. La testa, però, potrebbe essere pesante, visto che il clima attorno a lui, in nazionale, non è stato dei migliori. Bonny ha messo insieme 7 presenze, senza però segnare nemmeno un gol. Ed è proprio questa astinenza che gli viene addebitata ed è diventata oggetto di critiche".

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"C’è da dire che Bonny non è mai stato una punta particolarmente prolifica. Da questo punto di vista, evidentemente, deve ancora crescere e maturare. Allo stesso tempo, però, è un attaccante che svaria molto sul fronte offensivo, che corre e che cerca di lavorare per la squadra. Deve acquisire concretezza e continuità, ma ha qualità importanti, perché è allo stesso tempo sia fisico sia tecnico. Chivu, dopo averlo avuto per qualche mese a Parma, è stato bene felice di ritrovarlo in nerazzurro. Ha fiducia ed è convinto delle sue capacità, ma, chiaramente, si aspetta un salto di qualità sul piano della maturità. In tutto".

(Corriere dello Sport)