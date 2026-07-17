Al momento il mercato dell'Inter è fermo, non ci sono trattative sulle quali i nerazzurri stanno spingendo ed è un momento di assestamento. Così a Skysport hanno parlato della fase che sta vivendo il mercato dopo lo stop del Coni a Khalaili e dopo che Palestra alla fine ha deciso di firmare con il Chelsea nonostante fosse in parola con il club nerazzurro.

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A proposito delle uscite invece, ci sarebbe il Monza interessato ad Akinsanmiro, che viene da una stagione in prestito al Pisa, con il club nerazzurro che lo cederebbe con il diritto di riacquisto sul contratto almeno per un anno.

(Fonte: SS24)