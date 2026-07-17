Prosegue il lavoro dell’Inter di Cristian Chivu. I campioni d’Italia stanno lavorando ora in Germania, dove rimarranno fino al 26, quando è in programma la prima amichevole estiva contro il Karlsruhe. Fino a quel giorno, l’unico dei nazionali impegnati al mondiale di rientro potrebbe essere Hakan Calhanoglu. Il turco, che ha salutato il mondiale prima di tutti gli altri nerazzurri, potrebbe già tornare a disposizione negli ultimi giorni di ritiro a Donaueschingen.

Si rivedranno invece per la partenza per la tournée asiatica Sucic e Bonny. Gli altri rientreranno più avanti. A partire da Manuel Akanji, che potrebbe raggiungere la squadra per la tappa australiana del precampionato interista. Se ne riparlerà a ridosso dell’inizio del campionato per Thuram e Lautaro: il rientro della coppia d’attacco titolare avverrà circa dieci giorni prima dell’inizio della Serie A. Un tema che impone riflessioni nello staff tecnico per capire come gestire il francese e l’argentino.